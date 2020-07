La spécialiste belge du comportement criminel range Dutroux et Brückner dans la même catégorie de pédophile : les abuseurs.

Il est devenu le principal suspect dans l’affaire de la disparition de Maddie McCann. Ces dernières semaines, on le sait, la police allemande a relancé de manière spectaculaire l’enquête sur la disparition en 2007 de la petite Anglaise, en annonçant, début juin, qu’elle avait identifié un suspect, Christian Brückner, un pédophile multirécidiviste. L’Allemand vivait à quelques kilomètres du complexe hôtelier au Portugal où l’enfant, alors en vacances avec ses parents et leurs deux autres enfants, avait disparu.

Or en septembre 2005, soit un an et demi avant la disparition de Maddie, Christian Brückner a violé brutalement une touriste américaine âgée de 72 ans. Il avait alors 28 ans… et ce n’est pas sans poser question : un individu dont la sexualité déviante le conduit à s’attaquer à de jeunes enfants, peut-il en même temps avoir de l’attirance envers une dame de 44 ans plus âgée que lui ?