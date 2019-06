Sven Mary demande la lumière, toute la lumière, sur les relations embarrassantes du commissaire avec la femme d’un autre prévenu.

Quant au contrôle de la régularité de l’instruction et la demande d’irrecevabilité des poursuites dans le dossier Pauwels and Co, Me Mary, qui défend l’animateur, nous a précisé mardi soir la position de son client. Pour rappel, le commissaire chef d’enquête, qui aurait rédigé 95% des PV, est suspecté (Me Mary insiste sur la présomption d’innocence) d’avoir entretenu une relation avec la femme d’un autre prévenu et, de ce fait, manqué à son devoir d’impartialité. Cette relation amoureuse reposerait sur des enregistrements nombreux et variés, des messages échangés via Whatsapp, des photos, y compris des photos du couple ensemble.

Mardi, des avocats ont demandé à la chambre des mises en accusation de Mons de déclarer les poursuites irrecevables.

Pour Me Sven Mary, ce serait prématuré. Selon lui, la juridiction n’a pas à ce stade à sa disposition les éléments qui permettraient de conclure que le dossier a ou n’a pas été faussé. Le chef d’enquête a (ou sera) entendu par la juge de Charleroi Mme Michel : voulu par le parquet fédéral, ce changement d’arrondissements (de Mons à Charleroi) ne manque d’ailleurs pas d’étonner fortement Me Mary.

Selon certaines informations, le chef d’enquête en cause a(urait) demandé à sa “maîtresse” d’effacer tous les messages que le couple aurait échangés par Whatsapp. Pour Sven Mary, la chambre des mises en accusation de Mons ne peut trancher la question de la régularité de l’instruction, sans connaître le résultat de l’examen des GSM (saisis) du commissaire et de la jeune femme, ni savoir ce qui a été effacé. Selon lui, il faudrait attendre d’avoir ces données et donc, “surseoir à statuer”. Sera-il écouté? La chambre des mises en accusation de Mons prononce son arrêt le 25 juin prochain. Quant à Stéphane Pauwels, il affirmait mardi que l’instruction pénale le concernant a été menée à charge par un chef d’enquête partial. C’est ce que déjà la DH explicitait longuement lundi (Lire ici).