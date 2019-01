Du neuf dans l’affaire Pauwels and Co. Selon nos informations, les deux Frédéric victimes du home invasion du 6 mars 2017 à Lasne que Stéphane Pauwels et son amie de l’époque Noëlle dite Vanessa Colassin sont suspectés d’avoir commandité, se sont constitués parties civiles, hier, chez la juge d’instruction de Mons. Si leur plainte ne précise pas le montant du préjudice qui sera réclamé, La DH a pu apprendre que celui-ci s’élèvera à "au moins 100 000 euros".

Les victimes Frédéric G. et Frédéric L. se sont constituées parties civiles, contre Pauwels et Colassin, du chef de : vol avec violences ou menaces avec les circonstances aggravantes que des armes ont été employées ou montrées, que les violences ont causé une incapacité permanente physique ou psychologique et que les auteurs les ont soumis à des actes de torture.

En outre, Frédéric L., qui se trouvait dans la villa de Frédéric G. qui était absent, se constitue des chefs de torture et traitement inhumain.

(...)