Une audience dans ce vaste dosser est prévue lundi prochain

La DH apprend que Said Hakimi vient d'obtenir sa libération. Le cadet des frères Hakimi, tous les deux impliqués dans l'affaire dite des home invasions à laquelle Stephane Pauwels est mêlé, est remis en liberté sous conditions. Son avocat, Fabian Lauvaux a obtenu cette libération à quelques jours de l'audience attendue dans le procès remis à maintes reprises. Une date-relais a été fixée à lundi prochain. Said Hakimi devra rendre des comptes lors du procès pour deux volets. Un premier lié à un trafic de stupéfiants et un second concernant une participation à la fameuse série de home invasions reprochés à l'ensemble des protagonistes du dossier qui a valu l'écartement de Stephane Pauwels du petit écran.

Comme nous vous l'indiquions déjà le 18 mai dernier, il est fort probable que le procès en tant que tel ne débute pas la semaine prochaine mais bien à une date ultérieure et ce, en raison de la taille de la salle d'audience de Charleroi. Trop petite en raison des mesures sanitaires à respecter.