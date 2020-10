Le Belgo-Rwandais kidnappé à Dubaï vers un procès avec 18 autres inculpés à Kigali.



Selon nos informations, alors que son avocat belge, Vincent Lurquin, se trouve à Kigali, séjournant dans l’hôtel des 1000 collines, là où dans le film Hôtel Rwanda, dont il est le héros, Paul Rusesabagina, l’opposant rwandais, aurait sauvé la vie de 1.250 Rwandais, la justice belge a perquisitionné son domicile, à Kraainem.



Paul Rusesabagina qui a été intercepté dans des circonstances floues le 27 août dernier à Dubaï, et vite transporté à Kigali. Des pièces, saisies au domicile de l’intéressé, ont été, ou seront, remises à la justice rwandaise, laquelle les utilisera lors du procès qu’elle prépare à M. Rusesabagina et 18 autres en tant que leader et membres du FLN, un groupe armé à l’origine de plusieurs attaques perpétrées au Rwanda en 2018.

(...)