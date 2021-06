Ce jeudi matin, la chambre du conseil de Bruxelles s'est penchée sur l'affaire "Sabrina et Ouassim". En mai 2017, ces deux jeunes bruxellois avaient percuté une voiture de police à la suite d'une course poursuite entamée par les forces de l'ordre. Ces derniers avaient constaté une vitesse excessive du deux roues ainsi qu'une absence de vêtements de protection. Trois voitures de police avaient alors pris en chasse la moto avant que celle-ci ne s'encastre dans un véhicule de police, qui s’était mis en travers de la route. Ouassim Toumi, âgé de 24 ans, avait été tué sur le coup. Sabrina El Bakkali, sa passagère, âgée de 20 ans, était décédée plus tard à l'hôpital.

Quatre ans plus tard, les familles des victimes s'étaient rassemblées devant le palais de justice pour manifester leur colère. "Ma fille n'était qu'une passagère. On veut que la justice reconnaisse que la police est allée trop loin" a affirmé le père de Sabrina, Jamal el Bakkali.

L'avocate des parents de Sabrina, Me Joke Callewaert juge que la police a fait preuve d'un usage disproportionné de la force. "Une course poursuite nécessite un usage de la force proportionnelle. Ici ce n'était pas légitime. La police avait déjà contacté le dispatching et connaissait l'identité du conducteur. Ils auraient pu se limiter à ça. De plus, les personnes sur deux roues sont vulnérables, nous considérons qu'il y a eu une utilisation illégale de la force et que les policiers doivent être poursuivis".

Le parquet de Bruxelles s’est prononcé en faveur d’un non-lieu. "Le parquet n’a pas écouté nos arguments et s’en tient à l’unique version de la police", déplore l’avocate.

La chambre du conseil donnera son verdict le 2 août prochain.