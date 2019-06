Faits divers Et ce n’est pas Stéphane Pauwels, ni son ancienne compagne.

Dans l’affaire Pauwels, plus correctement dit : le dossier Hakimi/Benaouane/Ennif and Co dans lequel Stéphane Pauwels et son ancienne compagne Vanessa sont suspectés d’un home invasion (chez Frédéric G. à Lasne le 6 mars 2017), les enquêteurs avaient découvert un croquis des lieux.





(...)