Affaire Van Eycken-Boigelot: la défense demande la reprise des débats sur la culpabilité du couple

Faits divers

Les avocats de l'ancien député Christian Van Eycken et de son épouse Sylvia Boigelot, Me Kennes et Me Preumont, ont demandé, mercredi à la quatrième chambre correctionnelle de la cour d'appel du Hainaut de poser une question préjudicielle à la cour constitutionnelle.