Le père de la victime : "Le député n’a pas eu l’audace de se représenter aux élections."

" On aurait trouvé choquant que le député Christian Van Eyken inculpé pour assassinat se représente devant les électeurs. Il n’a pas eu cette audace. Cela signifie que quand son procès et celui de sa secrétaire et maîtresse entre-temps devenue son épouse va commencer lundi, Van Eyken ne sera plus député."

À J-2 du procès des assassins présumés de Marc Dellea, son père Giuseppe Dellea décompte les heures avec l’espoir que ce procès maudit car maintes fois reporté aura enfin lieu. "Qui peut se mettre à la place d’une mère et d’un père et d’une famille dont le fils a été tué, et qui attendent depuis cinq ans que justice se fasse ? C’est une torture dont on attend la fin. On vit dans cette attente interminable pour nous d’apprendre ce qu’il s’est passé. Je ne souhaite cela à personne ."

(...)