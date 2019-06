La petite-cousine de Sylvia Boigelot a décrit celle-ci comme une personne gentille sous des dehors qui peuvent paraître inamicaux, mardi, devant le tribunal correctionnel de Bruxelles.

L’ancien député Christian Van Eyken et son épouse, Sylvia Boigelot, sont prévenus pour avoir assassiné le premier mari de cette dernière, Marc Dellea, en juillet 2014 à Laeken. "Je constate via les médias que Sylvia est dépeinte comme rigide, manipulatrice… Je trouve cela choquant ! Sylvia a un aspect froid mais c’est quelqu’un de très gentil", a expliqué la petite-cousine de la prévenue, en tant que témoin de moralité. "Marc [Dellea], c’était quelqu’un de particulier. Mais je ne peux pas en dire plus car il ne venait jamais aux fêtes de famille. Sylvia venait toujours seule avec leur fille", a-t-elle ajouté.

Cet homme âgé de 45 ans avait été retrouvé mort dans son appartement, avenue Mutsaard à Laeken, le 8 juillet 2014. Il avait reçu une balle dans la tête et aucune arme n’avait été retrouvée sur place.

Le parquet de Bruxelles avait ouvert une enquête qui avait mené à Sylvia Boigelot, alors épouse de la victime, et Christian Van Eyken, patron et amant de Sylvia B. Cette dernière était sa collaboratrice parlementaire lorsqu’il était député au Parlement flamand, et tous deux entretenaient une relation amoureuse.