C’était l’un des plus vieux "cold cases" qui dormait dans les tiroirs de la "crim" : l’homme retrouvé mort au Grau-du-Roi (Gard) fin septembre, est bien le "Grêlé", un tueur et violeur en série recherché depuis les années 1980. Depuis trente-cinq ans, les enquêteurs étaient sur la trace de cet homme au visage grêlé soupçonné des crimes commis entre 1986 et 1994. Une informati on judiciaire le concernant avait été ouverte pour "viols sur mineurs de 15 ans, assassinats, tentative d’homicide volontaire, vols avec arme, usages de fausse qualité et enlèvement et séquestration sur mineur de 15 ans".

Les éléments recueillis au cours de l’instruction "ont notamment permis d’orienter (ses) investigations […] vers un suspect non identifié qui aurait pu exercer la profession de gendarme au moment des faits et ont permis d’isoler un profil ADN susceptible d’appartenir à l’auteur des faits".