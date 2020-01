Les messages WhatsApp de Rayan alias Capo :..

Il y a trois mois, deux bandes se sont fritées sur le skatepark de Braine-l’Alleud. D’un côté, ils étaient sept. En face, au moins vingt. Dans la bagarre, un des sept, Rayane, dit Capo, a blessé au couteau deux membres de la bande adverse.

Le surlendemain, la juge d’instruction de Nivelles, Stéphanie Collautti, le plaçait sous mandat d’arrêt pour coups et blessures et tentative de meurtre. Trois mois après, Rayane est libre. Olivier Martins l’a sorti de prison. Plus exactement : le pénaliste a obtenu sa libération sous conditions. Bref : vous pourriez tout à l’heure croiser Capo dans le métro !

(...)