Depuis les années 1960, la vie sainte de Jeff Hollanders, seul blanc parmi les noirs au temps de l’apartheid.

Le missionnaire belge assassiné il y a 15 jours en Afrique du Sud, dédiait sa vie aux déshérités. Il avait 82 ans et si peu d’argent. Il vivait dans un village perdu et pauvre, Bodibe. Missionnaire, il n’avait pas de salaire. Jeff Hollanders vivait des petites pièces versées le dimanche par les fidèles. Il a été tué le dimanche 12 janvier. Ses funérailles ont eu lieu mercredi, bien sûr en Afrique du Sud. Des milliers de gens. On n’avait jamais vu autant de monde dans la cathédrale pleine à craquer de Klerksdorp.