Dans leurs pires cauchemars, Agata et Semun, les propriétaires d’une maison arrivée en fin de bail en novembre 2020, n’auraient pu imaginer l’épreuve qu’ils traverseraient avec leur locataire. Ce dernier, n’entendant pas quitter les lieux, avait obtenu d’y demeurer quelque temps. Il en est finalement parti le 14 mars. Le jour même, Agata et son mari se sont rendus à l’adresse. "Oh, mon Dieu", s’est exclamée la jeune femme, horrifiée de découvrir l’état dans lequel se trouvaient les lieux. "Une véritable catastrophe."

Il s’agissait d’un bail que les nouveaux propriétaires avaient repris à leur compte en achetant cette maison d’Overijse en 2017. "Nous n’avions pas choisi ce locataire et entre lui et nous, cela s’est mal passé dès le départ. Il ne nous a jamais payé de loyer ni sa consommation d’eau. Nous en sommes à notre troisième avocat. J’ai l’impression que le juge de paix est fatigué de nous voir. En principe, le locataire aurait dû quitter les lieux en 2020 mais il a obtenu des délais pendant l’hiver. Et voilà le résultat."

(...)