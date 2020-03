Un adolescent a été victime d'une agression sexuelle dans le train reliant l'aéroport de Zaventem à la gare de Bruxelles-Central. Son témoignage fait froid dans le dos. La police lance un appel à témoins.

Dans une interview accordée de manière anonyme à Faroek, le programme d'enquête de la chaîne VTM, le jeune homme revient sur cette expérience traumatisante. Arno (nom d'emprunt) explique: " J’ai vu un homme se glisser à travers les portes, mais je n’y ai pas attaché beaucoup d’importance puisque je devais prendre mon train". Les images provenant des vidéosurveillances appuient les propos du jeune homme puisqu'il est filmé en train de scanner son billet de train au niveau des portiques. Au moment où l’adolescent passe les portiques, l'homme plus âgé en profite et se faufile derrière lui.

© VTM



Par la suite, le jeune homme explique qu'il prend les escalators pour se rendre sur le quai. L'homme d'une trentaine d'année l'interpelle alors. "Il m’a demandé en français si c’était le train pour Bruxelles. Quand j’ai fait oui de la tête, il est monté dans le train". Il continue: "Je me suis immédiatement rendu au premier étage du wagon et j’ai remarqué que l’homme était venu s’asseoir sur le siège à côté de moi, m’empêchant de partir".

Le début du cauchemar

La victime déclare que par la suite, l'agresseur a sortir son sexe, et s'est ensuite mis à se masturber devant lui. "J’étais complètement sous le choc, mais je n’ai pas osé réagir, car je pensais qu’il avait un couteau dans sa poche, je ne parvenais pas à crier non plus", avoue le jeune homme. Par la suite, les choses dégénèrent encore plus: "Il m’a pris par la tête et a voulu me forcer à répondre à ses avances. Je suppose qu'il voulait une pénétration. C'était horrible". Si l’adolescent a su résister aux avances faites, il n'en reste pas moins totalement sous le choque. D'après lui, l'homme était probablement sous l'influence de la drogue, parce qu'il sentait la marijuana.

"Il est parti tranquillement"

Le jeune homme témoigne: "Après avoir fini, il est parti tranquillement". Sur les vidéos de surveillance, l'homme est filmé en train de descendre à Bruxelles-Nord. Il s'en va tranquillement comme si rien ne s’était passé. La victime est descendue à Bruxelles-Central, où elle a téléphoné à sa maman en pleurs. Arno explique: "Je pouvais à peine parler car je devais me remettre de ce qui s’était passé juste avant".

Courageux, le jeune homme se rend à la police le jour même. Avec les images des vidéosurveillances, les agents de la police affectés à la zone de l'aéroport se rendent alors compte que l'agresseur vagabondait aux alentours de Zaventem depuis une heure et demie. L'individu a pris le train à 4h17 du matin de Mons et est arrivé à 5h46 à l’aéroport de Bruxelles. L'homme s'est par la suite dirigé dans le hall des départs avant d'aller dans le hall des arrivées. C'est finalement en allant vers la gare qu'il a trouvé sa victime.

L'agresseur est aujourd'hui activement recherché par les forces de l'ordre. D'après les vidéosurveillances, l'homme a la peau bronzée, les cheveux noirs rasés et courts ainsi qu’une barbe. Il semble âgé d'environ 35 ans. Au moment des faits, il portait une veste noire avec un t-shirt rouge marqué d’un dessin en dessous.

Toute personne disposant de plus d’informations concernant l'homme sur la photo ci-dessus peut avertir la police via le 0800/30.300 ou via ce formulaire de contact