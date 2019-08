Cela fait un peu plus de quatre ans. Le 6 août 2015, une bagarre a viré au drame samedi au petit matin à Mons sur le parking public situé devant l’hôpital Saint-Joseph, rue Baudouin Constantinople.

Après une rixe entre deux groupes qui revenaient de soirée, Alain Dechamps, un habitant de Ghlin âgé de 48 ans, s’est fait écraser par une voiture. L’homme a succombé à ses blessures.

La conductrice du véhicule ayant heurté le malheureux avait pris la fuite. Elle avait été poursuivie par un conducteur ayant assisté à la scène.

Selon nos informations, la jeune femme aurait même proposé à cet homme de payer son silence…

Aujourd’hui, la jeune femme dit avoir été paniquée. Elle comparaîtra ce lundi devant le tribunal correctionnel de Mons pour homicide involontaire et non-assistance à personne en danger. "Vu le comportement qu’elle a adopté, il était important pour nous que la non-assistance à personne en danger soit également reconnue", souligne Frank Discepoli, avocat de la famille de la victime.

Un point important de ce dossier était de déterminer si la conductrice avait roulé volontairement ou non sur Alain.

Selon les rapports d’expertises, il est possible que ce ne soit pas le cas. "Étant donné la visibilité, il est tout à fait probable qu’elle ne l’ait pas vu", poursuit Frank Discepoli. Et de poursuivre : " Une autre voiture se trouvait justement devant elle et s’était déportée afin d’éviter de rouler sur M. Dechamps. Cette seconde voiture aurait pu empêcher la conductrice de voir M. Dechamps au sol."

D’après Frank Discepoli, si la bagarre avait éclaté, c’est que le groupe de ceux qui se trouvaient dans la voiture avaient rigolé en voyant qu’Alain avait immobilisé son véhicule afin qu’une personne qui l’accompagnait - et qui ne se sentait pas bien - puisse vomir.

Des mots désagréables avaient alors été échangés. S’en étaient suivis des coups entre Alain et les amis de la conductrice inculpée d’homicide involontaire et de non-assistance à personne en danger.

Les hommes qui se trouvaient dans la fameuse voiture ayant écrasé Alain et qui avaient donc donné des coups à ce dernier, comparaîtront, eux, uniquement pour coups et blessures.