Le parquet de Bruxelles a classé le dossier pour violation du secret de l’instruction à charge d’Alain Kestemont, échevin d’Anderlecht responsable de la sécurité urbaine, de la prévention et de la politique des SAC. "Je l’ignorais. Vous me l’apprenez. C’est une excellente nouvelle qui ne me surprend absolument pas", a réagi l’intéressé.

Le 30 août 2008, le parquet de Bruxelles avait mis M. Kestemont nommément en cause. Ce matin-là, notre journal avait révélé que selon Kestemont, sept policiers de la zone Midi (Anderlecht, Forest, Saint-Gilles) avaient été transférés en interne pour retranscrire des écoutes téléphoniques dans une enquête relative à des actes de vandalisme et des trafics de drogue dans la cité sensible du Peterbos.