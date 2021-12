L’ancien gangster mis en cause pour l’attaque du Delhaize de Braine-l’Alleud a passé la nuit en prison avant d’être relâché.

L’homme âgé maintenant de 70 ans est interpellé depuis mardi matin, ainsi qu’un proche, Daniel B., qui le soutient depuis des années.

Dan B. est bien connu à Bruxelles. Il a tenu un établissement, dans le quartier de la Basilique. Se montrant sensible aux injustices, c’est quelqu’un qui s’est investi beaucoup dans toutes sortes de causes, déjà depuis l’affaire Julie et Mélissa. À l’origine de diverses manifestations, souvent avec la participation de clubs de motards.

Leurs accusations ne sont pas neuves. En réalité, Alain Moussa les tient depuis les années 2000. Nous l’avions écouté, un soir d’été, et nous avions reproduit ses théories dans les colonnes de La DH. Les enquêteurs d’alors avaient réagi comme ceux d’aujourd’hui. Ils l’avaient interpellé et longuement interrogé. Ils n’avaient pas abouti.