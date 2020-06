Alain Remue, 59 ans, est l’infatigable enquêteur de la police fédérale qui se trouve depuis 1995 à la tête de la Cellule des personnes disparues. On dit de lui : "Même en congé, il ne peut pas traverser une rivière sans vérifier s’il ne s’y trouve pas un corps."

L’intéressé est le premier à en rire. Mais il précise : "On fait son travail à 200 % ou bien on ne le fait pas."

En vingt-cinq ans, Alain Remue a traité 30 000 dossiers de disparition, dont ceux d’Annick Van Uytsel, Julie Van Espen mais aussi Madeleine McCann. Lorsqu’il a appris mercredi soir qu’il y avait peut-être un nouveau suspect, il a d’abord douté : "Depuis sa disparition, il y a tellement eu de suspects dont on n’a plus jamais entendu parler. Mais j’ai revu mon opinion. Cela me paraît désormais très plausible."