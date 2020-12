Samedi, 10 h, dans le centre de Charleroi. Une patrouille de police organise un contrôle dans le cadre de la campagne Bob amorcée depuis quelques heures seulement. Un conducteur se présente. Il empeste l’alcool, a les yeux rougis et mange ses mots. Le verdict est implacable : plus de 2 grammes d’alcool par litre de sang et une positivité aux stupéfiants.