C’est bien connu, le Belge est généreux. En période de fêtes, il l’est davantage encore. Mais ce qui part d’une bonne intention peut vite se révéler être une infraction pénale.

À la veille de Noël, le commissaire Olivier Bogaert, le spécialiste de la cybercriminalité à la police fédérale, nous met en garde face au phénomène dit des mules. Une campagne d’Europol vient d’ailleurs d’être lancée à ce sujet après une vaste opération menant à plusieurs arrestations à travers l’Europe.

"L’utilisation des mules financières pour le blanchiment d’argent repose sur le même principe que les autres arnaques aux sentiments sur Internet, précise l’expert de la Computer Crime Unit. Ils surfent sur le grand cœur de leurs victimes potentielles. Ils font croire qu’ils se lancent dans une association caritative pour aider les plus démunis et demandent à leurs proies de bien vouloir réceptionner une somme d’argent, par exemple pour le lancement de l’association en Belgique. Ils reviennent rapidement à la charge en demandant de transférer cette somme vers un compte qu’ils disent avoir créé pour l’association. Les victimes sont touchées par ce beau geste et transfèrent l’argent sans imaginer qu’il s’agit en fait de blanchiment d’argent", poursuit le commissaire Bogaert.

(...)