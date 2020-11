"Une fille modèle !"

Modèle ! C’est le mot qui vient à l’esprit de René Govaerts quand il nous parle d’Alicia Allemeersch, cette femme de 20 ans et maman d’une petite fille de huit mois, qui s’est volatilisée il y a précisément 15 ans, à Charleroi Ville-Basse, en allant chercher du pain le dimanche 12 novembre 2006 à 22 h 45. Et qui n’a jamais été retrouvée.

René Govaerts, 63 ans, était son parrain. "Alicia était passée à la maison deux à trois jours plus tôt avec la petite. Ma filleule était en pleine forme, sans souci d’aucune sorte. Pour vous dire à quel point elle était bleue de Jenna : elle devait faire des courses au Mestdagh qui se trouve à un petit kilomètre d’ici. J’avais dû insister pour qu’elle me confie la petite. Le temps d’aller et venir, elle a bien dû m’appeler quinze fois pour se rassurer. Jenna a maintenant 15 ans et demi et si vous la voyez, c’est sa mère tout craché."