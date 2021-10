Ce mercredi vers 19h, un incident est survenu sur la ligne de bus 610, reliant le centre d'Anvers et Oelegem. Une femme de 57 ans a été gravement blessée à la tête après une chute, vraisemblablement provoquée par quelqu'un. Quelques instants plus tôt, elle s'était disputée avec d'autres passagers. Aujourd'hui, son état de santé reste préoccupant. Si l'origine de l'incident était très floue, des images de l'altercation circulent depuis lors sur Twitter.

Dans une vidéo, on découvre plusieurs personnes se poussant les unes contre les autres. L'une d'entre elles crie "raciste", ce à quoi la femme de 57 ans répond: "Je ne suis pas raciste, il me frappe". Ensuite, les images s'interrompent et reprennent quelques instants plus tard lorsque la passagère est allongée sur le sol à côté du bus, ensanglantée. L'auteur de la vidéo s'exclame alors: "Elle a été renvoyée du bus. Elle dit ‘cancer marocain’ et regarde ce qui lui arrive."

Les images sont remontées jusqu'à la police, qui mène toujours une enquête pour mieux comprendre les circonstances de l'incident. "Nous avions reçu ce clip hier soir, c’est une version coupée de ce qu'il s’est passé. Dans ce genre d’incidents, on ne sait pas immédiatement qui a fait quoi. C’est pourquoi nous menons une enquête, avec l’utilisation de toutes les images", a expliqué Willem Migom de la zone de police d’Anvers à nos confrères du Het Laatste Nieuws.