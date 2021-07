André Body savoure sa victoire. Il vient de gagner tous ses procès contre l’État. Il se l’était et l’avait promis : "Ils me cherchent ? Ils vont me trouver ! " Travaillant à la Régie des bâtiments, celle-ci l’avait licencié, sans état d’âme, à quelques mois de la retraite, pour quelques heures d’absence, après trente ans de carrière à l’État.

Le fonctionnaire se disait victime sinon d’un tour de cochon, en tout cas d’une basse vengeance.