Quatre membres de sa famille ont été interpellés.

Ce mardi matin, 114 perquisitions se sont déroulées principalement en région bruxelloise mais également dans la région d’Anvers, en Brabant wallon. C’est la 3e vague d’arrestations en une semaine La cible ? Une organisation criminelle qui se livrerait à un trafic de de cocaïne et autres stupéfiants provenant de Colombie. Et ce, à grande échelle via le réseau albanais. Portrait du présumé baron de cette organisation...

(...)