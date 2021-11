Après le suicide de leur (beau)-fils de 13 ans, ils risquent 20 ans de prison pour l'avoir battu et dégradé Faits divers Sébastien Ponciau © D.R.

Les coups et blessures ainsi que les traitements dégradants auraient joué un rôle.



La mère Gaëlle F. et le beau-père Kurt D.W., risquent jusqu’à vingt ans de prison pour le traitement dégradant de leur (beau)-fils Alexander (13 ans), qui a mis fin à ses jours début 2019. Pour le procureur, il y a des preuves : le couple a joué un rôle influent dans sa mort. Ils devront bientôt répondre de traitements dégradants, coups et blessures et harcèlement, mais aussi, et surtout, de la circonstance aggravante (le suicide). L’adolescent a été prétendument traité de manière inhumaine, battu durant un certain temps à la maison, et isolé du monde extérieur.



(...)