La DH a pu consulter l’audition du pénaliste dont le compagnon a été retrouvé mort. On en sait plus aussi sur le mobile de l’assassin !

Au-delà de l’univers judiciaire liégois au sein duquel l’avocat Pascal Rodeyns est une véritable vedette, le meurtre de son compagnon, Mbaye Wade continue d’alimenter les conversations. L’affaire a fait grand bruit dès le départ en raison du mobile évoqué : celui d’un crime homophobe. Le parquet a fini par démentir cette thèse. Et on en est loin, en effet. La DH est parvenue à consulter l’audition de l’avocat Pascal Rodeyns. Et ses déclarations sont pour le moins interpellantes. Nous sommes également en mesure de vous dévoiler le mobile du crime. Et là encore, la version du vol avec violence est sérieusement remise en cause avec les explications apportées par l’assassin présumé, en aveux des faits et sous mandat d’arrêt depuis vendredi dernier. Personne n’ayant voulu le défendre à Liège, c’est au célèbre pénaliste bruxellois Sebastien Courtoy et à l’avocate Anne Decortis que Jeremy, 25 ans, a fait appel. Sebastien Courtoy, qui a fait beaucoup parler de lui dans l’affaire Pauwels/Hakimi en obtenant le renvoi en correctionnelle du chef d’enquête, sort déjà l’artillerie lourde pour démontrer que son client n’est pas un voleur prêt à tuer pour quelques billets. Pas moins de 19 devoirs d’enquête sont ainsi réclamés.

