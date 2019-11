Le parquet de Bruxelles cible un membre du haut clergé pour organisation criminelle et blanchiment de 30 millions.

Selon nos informations, la justice belge veut juger les auteurs présumés - six personnes physiques et morales - de la méga-escroquerie (ayant fait entre 280 et 300 victimes belges) montée autour de la société d’investissement immobilier d’Ixelles Kepha Invest SA.

Dans des réquisitions écrites, le parquet de Bruxelles demande le renvoi devant le tribunal correctionnel de l’ecclésiastique argentin du diocèse de Gênes Monseigneur Patrizio Benvenuti, 66 ans, en résidence à Rome ; du directeur général et trésorier de la Fondation Kepha, l’Italien Pandolfo Pandolfi, 73 ans, de Florence ; du Français de 57 ans Christian Ventisette ; ainsi que de trois sociétés de droits italiens et luxembourgeois (dont International Charity Real Instate et Fondazione Kepha Onlus). Le réquisitoire chiffre l’escroquerie à 283 victimes déclarées et à 29 972 299, 10 euros.

