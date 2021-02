Arnaud Blavier prévient d’emblée : il n’est pas un gourou. Les interprétations aproximatives, les suppositions, les prédictions… ce n’est pas son truc. Son travail est basé uniquement sur des clés scientifiques et objectivables.

Détecteur de mensonges professionnel, l’expert en techniques d’analyse comportementale travaille pour la police et l’armée belge. Le spécialiste est aussi au service des DRH qu’il forme à repérer les fausses déclarations chez les futures recrues ou lors des entretiens annuels. "Lorsqu’on sait que plus de 80 % des CV sont mensongers, la question n’est plus de savoir si un candidat ment mais sur quelle partie de son parcours il ment", commence l’expert liégeois qui organise des formations collectives à Paris et sur mesure, en entreprise, à la demande.

Formé par le célèbre psychologue américain Paul Ekman, pionnier dans l’étude des émotions à travers les expressions faciales, Arnaud Blavier est convaincu que l’intelligence émotionnelle prendra de plus en plus d’ampleur dans les prochaines années sur le marché de l’emploi.