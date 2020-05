L’aéroport de Katmandou est fermé au moins jusqu’au 14 juin.

Comme plusieurs dizaines de Belges, Arnaud est coincé au Népal depuis plusieurs semaines sans savoir quand il pourra rentrer en Belgique ni comment. Dans une vidéo publiée sur sa page Facebook, le jeune homme tente d’alerter les autorités sur leur situation.

"On nous dit que l’aéroport de Katmandou est fermé jusqu’au 14 juin et après, on ne sait pas. La réouverture de l’aéroport a déjà été reportée plusieurs fois donc on a aucune garantie qu’on pourra quitter prochainement le pays. C’est très difficile d’obtenir des informations fiables. On est dans le flou total", confie-t-il.

Plusieurs vols de rapatriement ont été organisés lorsque la pandémie de coronavirus a été déclarée en Belgique. Mais à l’époque, la situation était beaucoup moins inquiétante que maintenant.

"Quand les vols de rapatriement ont été organisés, la situation semblait beaucoup plus sûre à Katmandou qu’en Belgique, où le nombre de cas explosait littéralement. Maintenant, c’est le contraire, la situation se stabilise en Belgique mais explose au Népal. L’inquiétude commence à augmenter", explique le jeune Bruxellois, qui était censé être de retour en Belgique en avril.

Du côté du ministère des Affaires étrangères, on nous assure que la situation est connue et que des solutions sont à l’étude.

"On est en contact avec le service de protection civile qui permet de regrouper des ressortissants de différents États européens sur des vols. On travaille sur un scénario de ce type qui permettrait de contourner l’obstacle que représente la fermeture de l’aéroport de Katmandou. Nous n’avons pas encore de date mais nous sommes confiants", affirme Arnaud Gaspart, porte-parole du ministère des Affaires étrangères.

Selon lui, plus de 150 personnes seraient concernées. "La plupart de ces personnes ne se sont pas manifestées quand on a organisé les derniers vols. Maintenant qu’on a plusieurs demandes, on va pouvoir mettre des choses en place", précise-t-il.