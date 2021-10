Les trois autres ont été libérés sous des conditions strictes, notamment l'interdiction d'assister à des matchs de football. La victime, âgée de 63 ans, avait été grièvement blessée lors d'une violente agression mardi soir après avoir assisté à la rencontre de Ligue des champions opposant le Club de Bruges à Manchester City.

Dans la nuit de mardi à mercredi, le police a interpellé cinq personnes. Elles ont été interrogées mercredi mais le rôle joué par chacune d'entre elles dans l'agression restait encore imprécis. Après avoir passé la soirée de mercredi en cellule, les cinq suspects ont comparu jeudi devant le juge d'instruction à Gand.

"L'enquête judiciaire et l'arrestation ont été demandées pour des motifs de vol avec violence et vol avec circonstances aggravantes pour l'un des suspects, coups et blessures volontaires pour un second suspect, et non-assistance à personne en danger pour les cinq suspects", a déclaré le parquet. "Les suspects sont cinq hommes, dont quatre sont âgés d'une vingtaine d'années et un d'une quarantaine d'années".

Trois des cinq hommes ont été libérés sous des conditions strictes. Il s'agit notamment "d'une interdiction d'assister à des matchs de football, une interdiction de se trouver dans ou à proximité d'un bar de supporters et d'une interdiction de participer aux activités des clubs de supporters", rapporte le parquet. Les deux autres suspects restent quant à eux en détention. Bien que son état ait été stabilisé, la victime est toujours actuellement dans le coma.