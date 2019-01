Dany S, 25 ans, qui, lors de la nuit du réveillon de la Saint-Sylvestre, a occasionné l’accident à l’origine de la mort de Nicolas Pierre, 18 ans, et de Anthoni Fery, 20 ans, a été placé sous mandat d’arrêt bien qu’il soit toujours hospitalisé. Pour rappel, la collision avec un autre véhicule a eu lieu une heure à peine après qu’il vienne de se voir déchoir de son permis, car il avait bu au volant.

La chambre du conseil décidera ensuite de le maintenir en prison ou non. Il a été inculpé d’"alcoolémie au volant, de délit de fuite, de coups et blessures involontaires, d’homicide involontaire dans le cadre d’un accident ainsi que de vol simple d’un véhicule."

Il avait, en effet, tenté de prendre la poudre d’escampette avec un véhicule accidenté qu’il avait dérobé.

Coralie, sa meilleure amie, témoigne. Elle ne supporte plus de voir son ami injurié sur les réseaux sociaux. "Anthoni, c’était son meilleur ami. Vous pensez bien qu’il n’a pas voulu le tuer. C’est un accident. Oui, il a commis des fautes et je lui en veux pour cela, mais je ne supporte plus de voir les commentaires de tous ces gens qui critiquent sans rien savoir."

La jeune femme tient à mettre les choses au point. "Il n’est pas vrai que ses deux amis pouvaient conduire. Nicolas était encore mineur et il n’avait pas son permis. Bien qu’il ait 20 ans, Anthoni ne l’avait pas non plus. On ne les a pas forcés non plus à rester dans la voiture alors que leur ami avait fait l’objet d’un retrait de permis."

Ce soir-là, justement, Coralie devait passer la soirée avec son meilleur ami. "Il m’a sonné après 22 h pour me dire qu’il ne venait pas. Il m’a dit qu’il s’était bagarré et qu’il n’était pas d’humeur."

Selon Coralie, Dany est quelqu’un de serviable. "Cela fait huit ans qu’il est entré dans ma vie et il est toujours disponible quand j’ai besoin de lui. Je sais que je peux même l’appeler en pleine nuit. Il peut être nerveux, mais il a vraiment le cœur sur la main."

La meilleure amie du chauffeur tient aussi à évoquer le fait que son ami n’a plus de famille si ce n’est son frère. "Il a perdu ses parents. Ce n’est pas facile pour lui."

Par rapport au fait que son ami avait déjà eu des déchéances, Coralie précise qu’elle lui a fait la morale à de multiples reprises. "Je ne cautionne pas ce qu’il a fait, mais ce n’est pas pour cela que je tolère qu’on l’injurie."

Enfin, Coralie évoque le vol de la voiture pour prendre la fuite. "Selon moi, il a dû prendre peur..."

Noëlla, une connaissance de Dany, ne supporte pas non plus de lire les injures dont fait l’objet Dany. "Il y a plusieurs fautifs dans cette histoire. Je pense notamment à la police. Je ne cautionne, bien évidemment, pas le fait qu’il ait bu au volant, ni qu’il le reprenne après une déchéance, mais tout le monde fait des bêtises."