Dans l’affaire de l’assassinat perpétré en 2014 à Laeken du négociant de café Marc Dellea, la Cour de cassation, le 23 juin dernier, a partiellement cassé l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles qui avait condamné à 27 ans de prison l’ex-député Christian Van Eyken et Sylvia B., sa secrétaire devenue son épouse. Le jour même, Van Eyken et Sylvia B. quittaient leurs prisons respectives de Saint-Gilles et Berkendael, et retrouvaient la fille de leur victime.