La DH le révélait hier, un dramatique évènement a eu lieu dans un motel Best Western à Ruisbroek (Brabant flamand). Une femme de chambre de 33 ans originaire de Jette, prénommée Xhuljeta, a été tuée par un homme souffrant de troubles psychiques. Les policiers qui se sont rendus sur place ont procédé à l'interpellation d'un homme nu et ont de suite compris que l'individu n’était pas dans son état normal.

L'homme arrêté serait français et aurait fugué d'un établissement psychiatrique de Marseille la semaine dernière. Il se serait arrêté sur le parking de l'autoroute E19 à Ruisbroek et aurait pris une chambre pour la nuit au motel. Cette personne entendait des voix, dont celle du diable, qui lui aurait ordonné de tuer la femme, selon les informations de HLN.



Nu dans le couloir, l'homme se serait emparé d'un extincteur et aurait frappé la femme de chambre, morte sur le coup. Un membre du personnel a découvert le corps de la victime à côté de l'homme nu, les poignets joints, comme s'il attendait de se faire arrêter. "Je l’ai tuée. Arrêtez-moi, ça va", aurait-il dit. Une fois sur les lieux, la police a pu procéder à l'arrestation sans difficulté.

Un juge d’instruction a été saisi pour “assassinat” et une cellule psychologique a été mise en place pour soutenir les employés du motel.