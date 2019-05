La cour d'appel de Gand a réduit lundi les peines de trois condamnés pour l'assassinat de Stijn Saelens, abattu le 31 janvier 2012 dans son château de Wingene (Flandre occidentale).

André Gyselbrecht, Pierre Serry et Evert de Clercq, auparavant condamnés à 27, 21 et 27 ans de prison, ont respectivement écopé lundi de 21, 19 et 20 ans d'emprisonnement. Le quatrième condamné, Franciscus Larmit, a, lui, vu sa peine de 15 ans de prison maintenue.