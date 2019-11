Un automobiliste, inquiet du comportement de McKenzie, avait suivi son véhicule sur plusieurs kilomètres

Au lendemain de la condamnation à perpétuité, au Canada, de Sean McKenzie pour le viol et l'assassinat d'Amélie Sakkalis, l'émotion est, on l'imagine aisément, très intense au sein de la famille de la jeune tournaisienne de 28 ans. Une émotion d'autant plus grande que l'on a appris, lors du procès, que la globe-trotteuse belge aurait pu être sauvée, alors qu'elle se trouvait ligotée et bâillonnée dans la camionnette conduite par son agresseur.