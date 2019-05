La Brigade de recherche et d’intervention (BRI) de la police judiciaire est intervenue ce lundi matin dans le septième arrondissement de Lyon. Une opération qui s’est déroulée peu avant 10 h sur la voie publique. Elle a permis l’interpellation du suspect recherché pour l’explosion d’un colis piégé vendredi dernier à Lyon.

Mohamed Hichem M., étudiant algérien de 24 ans, a été suivi en filature depuis son domicile par les enquêteurs. Ces derniers redoutaient la présence d’explosifs dans l’habitation. Les policiers ont attendu sa descente d’un bus pour le cueillir. L’homme n’a pas opposé de résistance et a levé les bras à l’approche des policiers.

Le suspect, inconnu des services de police, n’est pas le seul à avoir été placé en garde à vue. Trois autres personnes l’ont été également. Il s’agit de ses parents et d’un autre membre de sa famille. Ce dernier est un lycéen majeur également de nationalité algérienne. La sœur du principal suspect était, elle, entendue en audition libre.

Dans l’après-midi, une perquisition a été menée pendant plusieurs heures au domicile de la famille à Oullins, dans la proche banlieue de Lyon. Plus d’une dizaine de véhicules de police, dont un fourgon de la police technique et scientifique, bloquaient l’accès à la résidence. Des démineurs y sont brièvement intervenus, alors qu’un drone survolait les lieux.

L’interpellation de l’étudiant a été rendue possible grâce aux images de vidéosurveillance de la ville notamment. La police avait rapidement lancé un appel à témoins en diffusant des photos du suspect, portant un sac à dos, une casquette et des lunettes dissimulant son visage. Selon une source judiciaire, plus de 250 appels avaient été reçus 24 heures plus tard au 197, le numéro ouvert par les autorités.

L’activité en ligne du suspect a aussi permis aux enquêteurs de vite remonter sa piste comme l’indique le site d’information français L’Express. Les policiers ont notamment pu constater les différents achats réalisés sur le compte Amazon de l’Algérien de 24 ans. Ses mouvements sur le site américain sont apparus comme suspects de part la quantité et les types de produits achetés. On évoque, entre autres, des livraisons d’acétone, de piles ou encore des litres d’eau oxygénée. Des éléments qui auraient pu servir pour réaliser le colis piégé selon l’Express. Ce dernier indique que les achats se faisaient depuis l’adresse e-mail personnelle du suspect et la livraison à son domicile.

Pour rappel, l’explosion du colis piégé a fait 13 blessés légers vendredi dernier. On compte parmi les victimes neuf femmes, dont une enfant de dix ans, et quatre hommes. Onze d’entre eux ont été hospitalisés, certains devant être opérés afin d’extraire des éclats.