Un homme atteint du coronavirus se serait échappé d'un hôpital bruxellois et aurait propagé le virus dans l'ensemble d'une station métro.

Mardi dernier, un homme vêtu d'une blouse bleue d'hôpital et d'un masque se serait échappé d'un hôpital situé à Bruxelles et aurait contaminé l'ensemble de la station Porte de Hal d'après nos confrères de La Capitale. Des témoins indiquent que l'homme était en état d'ébriété et s'est frotté à plusieurs murs et aux escalators de la station de métro avant d'être repéré par les agents de sécurité de la STIB. L'homme a ensuite dû être ramené en ambulance à l'hôpital où il se trouvait

Plusieurs fois, les endroits où l'individu s'est frotté ont dû être décontaminés.