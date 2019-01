La défense de Mehdi Nemmouche a dénoncé, lundi à l'issue de l'audience devant la cour d'assises de Bruxelles, la manière dont ont été présentées aux jurés les images de vidéo-surveillance qui montrent l'auteur de l'attentat passant devant le Musée juif.

Passablement énervé, Me Courtoy s'est insurgé du fait qu'un arrêt sur image n'a selon lui pas été fait au bon moment pour constater si le tueur portait ou non des gants au moment de l'attaque. La question des gants éventuellement portés par l'auteur de la tuerie est importante, dans la mesure où elle peut apporter des éléments quant aux traces ADN retrouvées au Musée juif.

Pour le parquet, le tueur portait des gants, ce qui expliquerait que le profil génétique de Mehdi Nemmouche n'ait pas pu être mis en évidence sur les lieux de l'attaque. Un point de vue qui constitue déjà une "volte-face" par rapport à la position initiale des procureurs, qui avançaient dans un premier temps que le tueur n'en portait pas et soulignaient que l'ADN de Mehdi Nemmouche avait été retrouvé sur les armes utilisées, a raillé Me Courtoy.

Les images, de qualité moyenne, n'ont pas permis pour l'instant de trancher la question.

L'accusation considère que l'aspect "cireux" des mains de l'auteur démontre qu'il portait des gants en latex. Un point de vue fortement contesté par la défense du principal accusé, qui estime qu'un arrêt sur image sur les mains d'un passant montre un aspect similaire. Mais cet arrêt n'a pas été fait au bon moment lors de l'audience, dénonce Me Courtoy, qui réclame que la séquence soit à nouveau diffusée mardi.

L'avocat considère également que le refus par la présidente d'autoriser le prélèvement de la voix de son client, réclamé par le conseil du CCOJB et auquel Mehdi Nemmouche serait favorable, a pour but de l'empêcher de démontrer son innocence. Il est par ailleurs pour le moins perplexe quant aux explications données par les enquêteurs sur l'alarme du musée.

Me Courtoy, qui dénonce depuis le début de l'affaire une enquête uniquement à charge du principal accusé, rappelle enfin que celui-ci était âgé de 29 ans au moment des faits. Soit nettement moins qu'indiqué par les premiers témoins, qui donnaient environ 40 ans au suspect, a fustigé l'avocat.





Les époux Riva, abattus, ne connaissaient pas les lieux, contrairement au tireur

Les théories du complot laissent à présent place à la réalité avec l'audition des enquêteurs et des deux juges d'instruction, a estimé Me Vincent Lurquin lundi après-midi devant les portes de la cour d'assises de Bruxelles, où se déroule le procès de l'attentat au Musée juif de Belgique.

Le couple de touristes israélien ne connaissait pas la disposition des lieux, selon la juge d'instruction Claire Bruyneel. La défense de Mehdi Nemmouche, accusé d'être le tireur qui a abattu de sang froid quatre personnes au Musée juif le 24 mai 2014, avait avancé la thèse selon laquelle les époux Riva étaient la cible de l'attaque en raison de leurs liens avec le Mossad.

"On a dit qu'on les avait peut-être repérés là parce qu'ils allaient au Musée juif. Emanuel et Miriam Riva n'allaient pas au Musée juif", a assené Me Lurquin, qui représente une artiste chilienne de 81 ans présente sur les lieux au moment de la tuerie. "Ils sont entrés dans le Musée, ont regardé ce qu'il en était et c'est au moment où ils allaient sortir qu'ils ont été assassinés. Toutes ces thèses de complot ne résistent pas aux faits", a ainsi estimé le pénaliste.

Sur les images vidéo de l'établissement, le couple israélien ne semble pas remarquer le bureau d'accueil et se dirige vers le bâtiment destiné aux expositions temporaires, avant d'être rejoint par l'employé Alexandre Strens. Les époux Riva n'achètent pas de ticket et se dirigent vers la sortie, où ils s'arrêtent encore quelques instants auprès des promontoires de dépliants, où ils ont été abattus.

À l'inverse, "le tireur, lui, connaissait visiblement les lieux, qui ne sont pas simples. Cela veut dire qu'il y avait été précédemment et il n'y a donc pas de doute sur le fait que son acte était prémédité", a conclu Me Lurquin.

Les enquêteurs et les juges d'instruction ont exposé lundi les devoirs d'enquête effectués immédiatement après l'attaque terroriste.





Les témoignages ont été recoupés avec les images vidéo

Les enquêteurs ont évoqué enfin tous les témoignages recueillis auprès d'habitants des environs du Musée juif et auprès de passants. Ces témoignages avaient ensuite été recoupés avec les images des caméras de vidéo-surveillance, ce qui avait permis d'améliorer la description de l'auteur de l'attentat. Les enquêteurs ont tout d'abord suivi la piste d'une potentielle fuite du tireur à bord d'une voiture de marque Audi. La voiture a été retrouvée, son chauffeur interpellé, mais il s'est avéré qu'il n'avait aucun lien avec l'attentat au Musée juif de Belgique.

Les enquêteurs se sont alors concentrés sur les témoignages qui évoquaient plutôt une fuite de l'auteur à pied, par la rue des Chandeliers.

"Les images des caméras de vidéo-surveillance du musée, récoltées et copiées sur différents supports par la RCCU [Regional Computer Crime Unit] nous ont permis d'affiner les témoignages", a précisé l'un des enquêteurs.

Il a ainsi pu être déterminé que l'auteur des faits avait effectivement pris la fuite à pied, mais aussi qu'il était bien de sexe masculin, âgé de 30 à 45 ans, mesurait entre 1m70 et 1m80, était costaud, avait les cheveux noirs et courts, portait une casquette noire et était porteur de deux sacs.

Les enquêteurs ont encore indiqué avoir réécouté tous les appels passés au 112 et au 101, mais que cela n'avait rien apporté.

L'audience s'est terminée vers 17h00. Elle reprendra mardi à 9h00 avec le visionnage des images des caméras du musée au moment de l'attaque.