"On avait annoncé une grande offensive de la défense, pour ma part, ce que j'ai entendu hier pendant deux heures, c'est un flop pathétique, un pétard mouillé", a réagi mercredi matin à son arrivée au Palais de justice de Bruxelles Me Adrien Masset, avocat du Musée juif de Belgique.

Mardi, Me Courtoy, conseil de Mehdi Nemmouche, a notamment lourdement remis en cause la fiabilité des conclusions de l'expert vocal et est revenu sur son argumentaire selon lequel les images de vidéo-surveillance du Musée juif avaient été truquées. "Ils n'ont rien démontré du tout et à mon avis, la suite du procès sera du même acabit: de grandes déclarations, des effets d'annonce qui ne sont suivis de rien du tout", a ajouté Me Masset.

"On s'attendait à ce type de défense", poursuit son confrère, Me Nardone. "On espérait autre chose, que M. Nemmouche parle peut-être, qu'il puisse nous raconter sa vérité. Ce n'est absolument pas le cas, il nous annonce parler plus tard. On attend toujours de voir... C'est le flou total. (...) Chaque fois que la défense soulève quelque chose, c'est totalement contredit par ce qu'il y en dans le dossier, par l'enquête."

Le procès se poursuit mercredi devant la cour d'assises de Bruxelles avec les questions aux enquêteurs et juges d'instruction de la défense de Nacer Bendrer, accusé d'avoir fourni à Mehdi Nemmouche les armes ayant servi à la fusillade au Musée juif de Belgique.