Le compagnon d'Alexandre Strens, J.B., n'était pas en état psychologique de venir témoigner devant la cour d'assises de Bruxelles mardi après-midi.



Son audition peu après l'attaque au Musée juif, à laquelle il dit n'avoir rien à ajouter, a donc été lue devant la cour. Le compagnon d'Alexandre Strens a déposé un certificat médical pour justifier son absence.

"Je me suis coupé du suivi du procès pour faire mon deuil, avec l'actualité l'angoisse revient, je ne souhaite pas me montrer. Notre relation était discrète, voire taboue. Je ne souhaite pas faire étalage de notre homosexualité par respect pour sa mémoire et sa famille. Il est difficile à concevoir de me retrouver devant les inculpés", a adressé l'ex-compagnon de la victime dans un courrier à la cour.

Ce témoin avait été entendu le lendemain de la tuerie. Il avait expliqué avoir une relation avec Alexandre Strens depuis un an et demi. Il l'avait décrit comme "sociable et n'ayant pas d'ennemi". "Il voulait travailler dans la politique et avait beaucoup d'ambition", avait encore déclaré le jeune homme, qui indiquait ne pas savoir pourquoi la victime se présentait sous un faux nom.





Dominique Sabrier venait de ré-emménager à Bruxelles et avait retrouvé ses amies

La victime Dominique Sabrier a été évoquée pour la première fois devant la cour d'assises, mardi après-midi, par deux de ses amies. Celles-ci ont raconté qu'en 2014 elle venait de ré-emménager à Bruxelles, où elle avait vécu dans les années 70 et 80 avant de retourner en France, d'où elle provenait. Les deux témoins ont raconté devant la cour qu'en 2014 elles venaient tout juste de retrouver leur amie, après de nombreuses années de séparation.

"J'ai rencontré Dominique en tant que collègue en 1975 et je l'ai connue jusqu'en 1981. Puis elle est repartie à Paris et nous sommes perdues de vue. En 2010, elle a voulu revenir habiter à Bruxelles et, en mars 2014, elle m'a dit 'j'ai pris une grande décision' et est donc revenue à Bruxelles. Je l'ai aidée à trouver un appartement, nous allions à nouveau nous revoir souvent... Ça n'a pas duré", a confié l'une des amies de Dominique Sabrier, très émue.

"Elle était charmante, douce, simple, très très gentille, un peu peureuse, parfois hésitante, érudite je pense, et elle parlait plusieurs langues, notamment anglais et italien", a-t-elle ajouté.

"Dominique et moi nous étions rencontrées il y a plus de 40 ans à Bruxelles. Nous avions des enfants du même âge et on se rendait service de temps en temps", a relaté une autre amie de la victime.

"Après qu'elle est repartie à Paris nous avons gardé contact. Puis à la fin de sa carrière d'éditrice, elle est revenue à Bruxelles, après 30 ans donc. Nous nous sommes alors à nouveau revues. Peu avant les faits, on était parties ensemble en vacances puis on s'était encore parlées au téléphone une semaine après notre retour. Dominique était contente, elle voulait acheter un appartement à Bruxelles, elle était allée en visiter plusieurs. Elle allait à des conférences, des expositions... C'était une femme très active. Elle était polyglotte, elle avait du caractère mais elle n'imposait pas ses idées. Elle était gentille, c'était une belle personne. Je suis très triste", a évoqué cette amie.