Faits divers Les douaniers français ont raconté comment ils ont arrêté Nemmouche.

Pour ces trois douaniers marseillais, en fonction ce 30 mai 2014, c’était une opération de routine. Les autocars d’Amsterdam sont - avec ceux venant de Madrid - considérés comme les plus sensibles en matière de drogue.

D’expérience, a expliqué Stéphane Mazari, "nous savons que les trafiquants s’installent dans le troisième tiers du bus". Ce sont donc vers les quatre passagers installés dans cet espace que M. Mazari se dirige en premier lieu. Et il pose les questions d’usage : Adresse ? Profession ? But du voyage ? Combien de jours à Marseille ?

D’emblée, raconte-t-il, Mehdi Nemmouche est vague. Il compte approfondir, d’autant que son passeport présente des cachets de Thaïlande, Malaisie et Turquie, des pays connus en matière de drogue. "Quand j’ai eu son passeport en main, il a eu plus de mal à contenir son insécurité. Il ne panique pas mais il y a chez lui un stress apparent."

Mais M. Mazari a vu un sac sur un siège vide tout proche. Il le soulève, demande à qui il appartient. Personne ne répond. Il le redépose en se tournant, pour l’ouvrir discrètement. "Et là, le temps se fige : j’aperçois un fusil d’assaut."

M. Mazari retourne vers les quatre passagers à l’arrière. Il en palpe deux. Ils n’ont rien de suspect. Nemmouche, qui est côté fenêtre avec un passager corpulent à côté de lui, devient plus agité quand il voit que son tour va venir pour la palpation. "J’accélère et je lui dis fermement : veuillez vous lever en mettant les mains sur le dossier", dit M. Mazari. Le troisième douanier s’est approché. M. Mazari voit un objet sous le veston de Nemmouche. Il le saisit, c’est un revolver. Nemmouche est menotté.

Mais pourquoi Mehdi Nemmouche s’est-il rendu avec ses armes à Marseille où il n’avait pas d’attaches ? Ses déclarations selon lesquelles il avait "trouvé" les armes à Bruxelles et qu’il voulait les vendre à Marseille, ne convainquent personne.

Pour le chef d’enquête, entendu devant la cour d’assises, il y en a une autre : Nemmouche ramenait la Kalachnikov qu’il avait empruntée, lors d’un premier séjour à Marseille du 25 au 29 avril, à Nacer Bendrer.

Car, dit le policier sur la base de l’interrogatoire de Kamel Friga, un truand marseillais qui fut menacé en 2017 par Bendrer, "dans le milieu à Marseille, une kalach, on ne la donne pas. On la prête à un intime (soit par exemple une personne avec qui on a fait de la prison) car, avec le temps, l’arme prend de la valeur".

Et, à entendre Kamel Friga, Nacer Bendrer était un sacré truand.