La chambre du conseil de Bruxelles a prononcé le non-lieu, hier jeudi, au profit de Youssef Siraj, dans l’affaire de l’attentat manqué du Thalys, le 21 août 2015. La justice française avait déjà pris la décision identique. Après cinq ans, Youssef Siraj sort complètement blanchi, par les deux justices, de soupçons lourds qui ont pesé sur lui dans l’affaire du Thalys, et lui ont valu d’être incarcéré à trois reprises, deux fois vingt jours à Bruxelles et sept à huit mois en France. Inculpé en Belgique pour participation aux activités d’un groupe terroriste, et en France pour 133 tentatives d’assassinat à but terroriste, il risquait l’emprisonnement à perpétuité.