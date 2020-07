"Pour moi, ce ne sont plus des êtres humains" : Pour la première fois, un inculpé du dossier des attentats de Bruxelles parle. La police et la justice pensaient que Brahim Farisi avait aidé les auteurs, notamment à faire disparaître des preuves. Des images de caméra le montraient se débarrassant du fameux sac à dos Décathlon avec lequel Osama Krayem devait se faire exploser. Enfin, les El Bakraoui se planquaient dans l’appartement d’Etterbeek que son frère, Smaïl Farisi, sous-louait aux terroristes. "J’aurais donné mon âme pour empêcher que les attentats aient lieu. Si j’avais su ce qui se préparait, je ne sais pas comment j’aurais agi mais j’aurais empêché les attentats." C’est ce que Brahim Farisi nous a confié hier. Ce grand fort de 1 m 82 et 94 kg aurait dissuadé les auteurs.

(...)