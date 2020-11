Quatre ans après les attaques terroristes de Bruxelles et Zaventem, l’espoir de voir les auteurs condamnés en 2021 s’éloigne pour les victimes du 22 mars. Et cela pour deux raisons : à commencer par la situation sanitaire. Le Covid reporte l’organisation du procès français des attentats de Paris et par conséquent, celui de Bruxelles.

Secundo, la durée du procès belge.