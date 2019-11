Le 4 octobre dernier, nous vous dévoilions les raisons, chronologiques et juridiques, pour lesquelles le procès des attentats de Bruxelles avait de fortes chances d’être reporté à septembre 2021. Cette hypothèse se confirme aujourd’hui : le procès des attentats du 13 novembre 2015 à Paris débutera bel et bien avant celui de Bruxelles. Nos voisins français commenceront début 2021 alors que chez nous, le procès des attentats du 22 mars ne débutera qu’en septembre de la même année.

Et ce n’est qu’après ces deux jugements historiques que le volet belge des attentats de Paris sera jugé chez nous. Ce troisième procès qui ne concerne que des suspects dont la France n’a pas réclamé l’extradition pour des raisons juridiques ou stratégiques, se déroulera devant le tribunal correctionnel. Le parquet n’a toujours pas terminé son réquisitoire concernant ces individus aux rôles secondaires et il se dit déjà que les chances sont minimes de voir des peines sévères prononcées à leur encontre, tant le délai entre les faits et le passage devant le tribunal s’annonce long.

(...)