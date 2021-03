Les enquêteurs n’ont pu identifier la cible de ce groupe lié aux terroristes qui avaient frappé à Paris et Bruxelles.

C’était le 25 mars 2016, trois jours après les attentats de Zaventem et de Maelbeek. La tension est extrême dans le pays. Les unités spéciales ne prennent aucun risque pour intercepter un homme à un arrêt de tram situé non loin de la place Meiser à Schaerbeek. Ils lui tirent une balle dans la jambe et envoient un mini-robot pour vérifier son sac à dos.

L’homme, Abderrahmane Ameuroud, un Algérien de 43 ans, est une vieille connaissance des services antiterroristes belges et français. En août 2000, il avait rejoint l’Afghanistan des talibans. Il y a été en lien avec une cellule belge, dont deux membres assassineront le commandant Massoud, ennemi juré des talibans, deux jours avant les attentats de New York du 11 septembre 2001.