Salah Abdeslam, seul membre encore en vie des commandos ayant frappé la France le 13 novembre 2015, a de nouveau intempestivement pris la parole pour dédouaner trois de ses coaccusés, au début du deuxième jour du procès à Paris de ces attentats.

"Est-ce que les victimes qu'il y a eu en Syrie et en Irak, est-ce qu'elles pourront prendre la parole ?", a d'abord questionné Salah Abdeslam. Et de poursuivre : "La sagesse veut qu’on donne la punition à l’homme après l’avoir jugé et pas avant. On est présumé innocent. Pourquoi subit-on une sanction alors qu'on n'a pas été jugé ? Même si je cautionne pas votre justice. Il y a d’autres victimes. A Molenbeek il y a beaucoup de générosité. Il y a Mohamed Amri, Mohamed Bakkali et Ali Oulkadi qui m’ont rendu des services alors qu’ils ne savaient rien de ce que je faisais dans la vie. Ils m'ont déposé à tel endroit par générosité sans rien demander, aujourd'hui ils sont en prison, ils n'ont rien fait", affirme-t-il. Et de conclure : "Ne soyez pas égoïste monsieur le président".

Son micro a ensuite été coupé par le président de la cour d'assises spéciale. Ce dernier a répondu à l'accusé : "On verra ça ultérieurement, M. Abdeslam. Je vous rappelle que vous avez eu cinq ans pour vous expliquer, que vous ne souhaitiez pas vous exprimer. J’entends que vous voulez le faire, c’est très bien, mais ce n’est pas le moment". Le président a ensuite suspendu l'audience pendant quelques minutes. Les débats ont à présent repris.