Ce mercredi débute à Paris le procès des attentats du 13 Novembre.

Le coup d’envoi de l’un des plus importants procès de l’après-guerre en France doit être donné ce mercredi 8 septembre devant la cour d’assises spéciale de Paris.

Vingt accusés doivent répondre de leur rôle présumé dans les attentats du 13 Novembre 2015, au cours desquels des terroristes, ayant transité par la Belgique, avaient assassiné 130 personnes et fait plus de 350 blessés à Paris et Saint-Denis. Ces attentats furent les plus sanglants en Europe après ceux de Madrid en 2004 et avaient profondément bouleversé la France, dont les fils et les filles avaient été fauchés au Bataclan.

Pour accueillir ce procès hors-norme, la justice française a aménagé une salle de 550 places à l’intérieur même de l’ancien palais de justice de Paris, où pendant des mois, vont défiler avocats, témoins, victimes, enquêteurs, proches des accusés et responsables politiques de l’époque, comme l’ex-président François Hollande et son ministre de l’Intérieur Bernard Cazeneuve. À ce jour, le verdict est attendu pour le 24 ou le 25 mai 2022.