Le parquet fédéral a dressé son réquisitoire dans le dossier des attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles. Ce document, dont La Libre Belgique et La Dernière pris connaissance, compte 57 pages.

Le parquet fédéral préconise le renvoi devant la cour d’assises de huit des treize inculpés. Il requiert en outre le renvoi en correctionnelle de deux des treize inculpés. Il demande le non-lieu, soit l’abandon des poursuites contre les trois derniers inculpés.

Dans son réquisitoire, le parquet fédéral veut qu’Oussama Atar, dont on présume qu’il est mort en Syrie, soit jugé en assises, pour participation aux activités d’un groupe terroriste en tant que dirigeant ainsi que pour assassinats (et tentatives d’assassinats) dans un contexte terroriste, soit les attentats de Zaventem et Maelbeek.

(...)